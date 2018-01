Bernardinho convoca para Sul-Americano e deixa Murilo fora da seleção

O jogador, que atualmente defende o Sesi, de São Paulo, não participou dos amistosos que a seleção brasileira fez nas últimas semanas, contra EUA, Canadá, França e Eslováquia, sempre fora de casa. Foram 10 jogos como forma de minimizar a ausência na Copa do Mundo - a Federação Internacional (FIVB) não aceitou a inscrição do Brasil, porque este já tem vaga na Olimpíada como país-sede.

Bernardinho fez outras alterações na comparação com o elenco que foi eliminado precocemente na fase final da Liga Mundial. Entre os levantadores, Rapha venceu a disputa com William Arjona. Também ganharam espaço Renan Buiatti, Otávio, Maurício Souza, Maurício Borges, Kadu e Tiago Brandle, nos lugares de Wallace, Vissotto, Éder, Murilo e Mário Jr.

De acordo com a CBV, parte do grupo se apresenta ainda nesta terça-feira, no Rio, onde treinará até a próxima sexta. O Brasil é favoritíssimo ao título do Sul-Americano, que venceu 29 vezes em 30 edições. Só não ganhou em 1964, quando não jogou.

Convocados:

Bruno - Levantador (Modena/ITA)

Raphael - Levantador (Funvic/Taubaté)

Evandro - Oposto (Suntory Sunbirds/JAP)

Renan - Oposto (Ravenna Volley/ITA)

Lucão - Central (Modena/ITA)

Isac - Central (Sada Cruzeiro)

Maurício Souza - Central (Brasil Kirin)

Otávio - Central (Funvic/Taubaté)

Lipe - Ponteiro (Funvic/Taubaté)

Lucarelli - Ponteiro (Funvic/Taubaté)

Maurício Borges - Ponteiro (Arkas Spor/TUR)

Lucas Lóh - Ponteiro (Brasil Kirin)

Kadu - Ponteiro (Montes Claros Vôlei)

Serginho - Líbero (Sesi-SP)

Tiago Brendle - Líbero (Brasil Kirin)