Bernardinho convoca seleção e chama Gustavo de volta O meio de rede Gustavo, medalhista de ouro em Atenas/2004 e prata em Pequim/2008, está de volta à seleção brasileira masculina de vôlei. Após a Olimpíada no ano passado, ele havia anunciado que não voltaria mais a defender o Brasil, mas nesta quarta-feira apareceu na lista divulgada pelo técnico Bernardinho para uma série de amistosos contra os Estados Unidos, no fim do mês.