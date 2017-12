Bernardinho coroa desempenho de ouro Sete títulos em nove competições. Esse é o saldo de Bernardo Rezende no cargo de técnico da seleção brasileira masculina de vôlei. Quando Ary da Graça, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, definiu o nome do susbtituto de Radamés Lattari, no fim de 2000, talvez não imaginasse o sucesso tamanho que Bernardinho faria com o grupo (e a confusão que abriria na seleção feminina). O título mundial, o primeiro conquistado pelo Brasil, certamente foi o título mais significativo conquistado pelo treinador, que antes comandava a seleção feminina. Com as meninas, levou a prata no Mundial do Brasil/94, e o quarto lugar no Japão/98. As conquistas com o time masculino começaram logo na primeira competição disputada: a Liga Mundial do ano passado. A equipe bateu a Itália na final, em Katowice, na Polônia. Após oito anos, a equipe voltava a chegar ao primeiro lugar de uma competição importante ? a última havia sido a mesma Liga, em 1993, no ginásio do Ibirapuera. Bernardinho esteve nas finais de todas as competições das quais participou e, depois do título na Liga Mundial, venceu o Sul-Americano, Torneio Classificatório para o Mundial, Torneo Consorzio Metano de Vallecamonica, Torneo Sei Nazzioni e o Mundial. Em quase dois anos, só não ficou em primeiro na Copa do Mundo no Japão ? em que o título não é disputado em confronto direto ?, e na Liga Mundial deste ano, justamente contra a Rússia, no Mineirinho de Belo Horizonte. Bernardinho tem compromisso no cargo com a CBV até os Jogos Olímpicos de Atenas/2004.