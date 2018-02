Bernardinho destaca dificuldades no título da Copa do Mundo

Convidado de honra do técnico Carlos Alberto Parreira, organizador do 4.º Fórum Internacional de Futebol (Footecon), o técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Bernardinho, comentou sobre mais uma conquista desde que assumiu o comando do time - o bicampeonato da Copa do Mundo - e sobre a continuada controvérsia acerca do afastamento do levantador Ricardinho. Para Bernardinho é muito difícil manter o nível tão alto que o Brasil apresenta, permanecendo no topo do vôlei mundial. "Por isso é necessário sempre trazer peças novas, fazer pequenas reformulações para manter esse fogo, esse desejo de conquistas", disse o treinador. "As mudanças são fundamentais mas sem alterar a base sólida construída". Bernardinho admitiu que este foi um ano desgastante e agitado, mas que a equipe soube contornar os problemas e vencer a Copa do Mundo e o Pan-americano do Rio. "Realmente, foi uma temporada turbulenta. O que é normal, no entanto. A cada conquista o nível de exigência sobe ainda mais". Sobre o tema Ricardinho, o técnico manobrou com habilidade. Disse que jamais fechará as portas por completo, mas deixou claro que a seleção e o melhor levantador do mundo se distanciam gradativamente. "Foi dito que eu exigi uma retratação pública dele. Isso não existe. O que quero dele é uma manifestação clara de seu desejo de retornar e isso ele não fez nem para mim nem para os companheiros dele". As previsões do técnico para as Olimpíadas são otimistas apesar de reconhecer que a concorrência se acirra a cada dia. "Todas as seleções estão se espelhando no Brasil e a diferença do nível de jogo está caindo. As Olimpíadas serão muito difíceis, mas temos de encontrar um jeito de manter a pequena vantagem técnica que ainda possuímos". Como o cenário evocava futebol, Bernardinho deu seus pitacos a respeito de outra seleção brasileira, a de futebol comandada por Dunga, a quem disse ter como exemplo de dedicação e perseverança. "Poucos teriam superado o que ele passou depois da Copa de 1990, quando toda a culpa do fracasso caiu sobre seus ombros. Quatro anos depois, foi campeão mundial e um dos líderes da equipe". Para Bernardinho, Dunga acertou ao barrar Kaká e Ronaldinho depois do pedido de dispensas da Copa América. "Não basta talento, é preciso vontade e comprometimento com o objetivo", disse de forma genérica sem citar nomes.