Bernardinho deve mudar time amanhã O técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, deve fazer mudanças na base da seleção brasileira para o jogo deste domingo, contra a Alemanha, na última rodada da Liga Mundial de vôlei. Os brasileiros passaram facilmente pelos alemães neste sábado e já está classificado para o octogonal final da competição, de 25 a 30 em Katowice, na Polônia. A partida deste domingo começa às 10 horas e terá transmissão ao vivo pela TV Globo e SporTV. Bernardinho pode começar com Dante no lugar de Nalbert ou Giba. Anderson, que neste sábado entrou bem na partida, também deve iniciar o jogo no lugar de André Nascimento para ganhar ritmo. "Quero colocá-lo na fogueira", brincou o treinador. Outra possibilidade é Ricardinho entrar no lugar de Maurício. Neste sábado, o Brasil começou com Maurício, Gustavo, Henrique, André Nascimento, Nalbert, Giba e Escadinha como líbero. "Preciso dar ritmo aos caras. Na Polônia precisarei de todos muito bem." Embora tenha gostado do desempenho da seleção no último set, o capitão Nalbert acha que o time ainda está errando muito. "São erros individuais, técnicos. Nesta semana precisamos corrigi-los para chegar na Polônia a mil", avaliou. "Podemos defender mais, mas precisamos levar em consideração que ainda estamos em uma fase muito puxada no treinamento e o time está preso." Na mesma chave, a Holanda derrotou os Estados Unidos por 3 a 1 (25/23, 25/18, 21/25 e 25/19) e se voltar a vencer neste domingo fica em segundo lugar, garantindo vaga na fase final. O confronto decisivo será em Amsterdã, na Holanda.