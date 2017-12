Bernardinho diz que a paciência foi fundamental para vencer O técnico Bernardinho gostou da atuação da seleção brasileira de vôlei na vitória diante da Itália, no Mundial do Japão. Após o jogo, o treinador contou que os jogadores estiveram tranqüilos dentro da quadra, fato que foi fundamental para construir uma vitória através da "paciência". "Tínhamos de conseguir ponto a ponto. Não podíamos ser levados pelos nossos sentimentos de alegria ou desespero", explicou o treinador. "A partir do momento em que controlamos o jogo, conseguimos impor o nosso ritmo, que impediu qualquer reação italiana." Como a vitória era fundamental para o Brasil continuar com chances de avançar às semifinais, Bernardinho contou que chegou a ficar preocupado com os erros de saque no início do jogo. "Quando você enfrenta uma equipe do nível da Itália, não pode cometer qualquer tipo de erro, do contrário, está arriscado a perder." Quem também festejou a vitória foi o capitão Ricardinho. "Ganhamos a primeira final da competição", disse. "Parece que nos acostumamos a jogar sobre pressão. Por isso, optamos por pressionar os italianos a todo momento para que eles cometessem erros." Para garantir a vaga, o Brasil precisará vencer a Bulgária, na madrugada desta quarta-feira. Os búlgaros são os líderes do grupo e já estão classificados. "Eles possuem um saque excepcional, que dificulta muito a recepção. Mas, como já enfrentamos adversários parecidos, espero que o time imponha o seu jogo", contou Bernardinho.