Bernardinho diz que Brasil encontrou o seu ritmo no Mundial Por causa da pressão por resultados positivos, o técnico Bernardinho explicou nesta segunda-feira que a seleção brasileira masculina de vôlei conseguiu evoluir taticamente e encontrou o seu ritmo no Mundial, que está sendo disputado no Japão. Para o treinador, as fracas apresentações da primeira fase da competição ficaram para trás. "Estamos há seis anos jogando sob a máxima pressão. Somos campeões do mundo e olímpico. Todas as equipes fazem o impossível para tentar nos vencer, por isso, a pressão, na prática, acaba por motivar os jogadores", explicou o treinador, que na nesta terça comandará o Brasil contra a Itália. Bernardinho ainda contou que o grupo aumentou a concentração após a derrota para a França, na primeira fase. "Reagimos muito bem após esse resultado negativo. Agora estamos mais consistentes em nosso jogo. A própria vitória sobre a República Checa (no último domingo) foi uma boa prova disso." Atualmente, a seleção brasileira divide a segunda posição do Grupo F com Itália e França - cada uma com quatro vitórias e uma derrota. A liderança é da Bulgária. Os dois melhores países avançam às semifinais.