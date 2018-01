Bernardinho diz que não entendeu o comportamento do time O técnico Bernardinho não gostou da atuação da seleção brasileira masculina de vôlei na partida desta quarta-feira contra a Bulgária, na abertura da fase final da Liga Mundial. O treinador explicou que ainda não entendeu o que aconteceu com a equipe, que foi derrotada por 3 a 0. "Ainda estamos tentando compreender o que ocorreu. Fisicamente os jogadores estiveram lentos, apesar de começarmos bem o jogo. A Bulgária foi superior em todos os quesitos e nós não conseguimos entrar no mesmo ritmo", explicou Bernardinho, que não perdia no comando do Brasil há mais de um ano. Bernardinho ainda afirmou que não quer buscar respostas para explicar a derrota e sim conversar com o elenco, que nesta quinta-feira enfrenta a Itália. "As últimas viagens do grupo foram desgastantes, pode ser que isso tenha afetado a parte física. Mas, nesse momento temos de ter consciência de que nada está perdido e que temos capacidade para reverter esse quadro", contou. Bulgária e Itália estão no mesmo grupo do Brasil na Liga Mundial. Os dois primeiros colocados se classificam às semifinais. O jogo desta quinta, contra os italianos, acontecerá às 7 horas (Brasília).