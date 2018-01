Bernardinho é supenso e desfalca Rexona no quarto jogo O técnico Bernardo Rezende está suspenso e não poderá comandar o Rexona-Ades, domingo, no quarto jogo da Superliga Feminina de Vôlei, contra o Finasa/Osasco. Bernardinho recebeu o terceiro cartão amarelo por indisciplina no sábado, quando seu time perdeu por 3 a 2. O Rexona-Ades está em desvantagem na série melhor-de-cinco por 2 a 1.