Bernardinho enfatiza a qualidade do grupo brasileiro O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Bernardinho Rezende, não saiu nada satisfeito da vitória por 3 a 1 sobre a Bulgária que ratificou a classificação para as semifinais do Mundial do Japão, mas gostou ao menos da boa participação dos reservas Murilo, Ânderson, Marcelinho e Rodrigão, que entraram durante a partida e foram até o fim. "Algumas coisas não funcionavam e decidi mudar, tinha que mudar o ritmo e os reservas corresponderam", disse o técnico, que sempre defendeu a teoria de que uma equipe campeã precisa de 12 bons jogadores. "Somos uma equipe, não apenas seis bons jogadores. Temos um banco forte e provamos isso. Além disso, Ricardinho e Dante puderam descansar, o que será bom para nós", acrescentou o treinador brasileiro, que, dos 12 atletas, não escalou apenas o ponta Samuel durante a partida. Bernardinho lembrou que em 2002, no Mundial da Argentina, Ricardinho e Ânderson tiveram participação fundamental na semifinal, contra a Iugoslávia, e na final, contra a Rússia, saindo do banco de reservas. "Isso é normal no Brasil", afirmou o técnico, que elogiou a atuação da Bulgária. "Eles são um dos melhores times da competição, se não o melhor." O atacante Giba, destaque da partida com 22 pontos, voltou a citar a derrota diante da França, na primeira fase, como fator importante para a reação do Brasil no Mundial. "Surgiram algumas dúvidas, mas agora isso acabou. Podemos perder como qualquer equipe, porque somos humanos e podemos ter um dia ruim, mas somos uma das melhores equipes do mundo e os atuais campeões", recordou. Encontro marcado Antes mesmo de saber quem as duas equipes enfrentariam nas semifinais - o Brasil pega Sérvia e Montenegro e Bulgária enfrenta a Polônia, último invicto do Mundial -, o técnico da Bulgária, Martin Stoev, avisou que espera reencontrar a seleção de Bernardinho na decisão. "Estou certo de que o Brasil vai se classificar e espero que nós tenhamos outra chance de batê-los", disse. O oposto Yordanov, maior pontuador da Bulgária, com 19 pontos, sendo quatro de bloqueio, lamentou que a equipe não tenha mostrado a mesma força da partida em que bateu a seleção brasileira por 3 a 0, na fase final da Liga Mundial, em agosto, na Rússia. "Não jogamos tão mal, mas o Brasil é o melhor time do mundo e é muito bom ter a chance de enfrentá-los", disse. Já o ponta Konstantinov, um dos titulares escalados por Stoev desde o início do jogo, preferiu minimizar a importância da partida. "Não era um jogo fundamental para nós, pois já estávamos classificados. Foi bom porque pudemos descansar depois de oito jogos muito difíceis", explicou.