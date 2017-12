Bernardinho expressa satisfação com evolução de jogadores

Após alcançar a quinta vitória consecutiva na Liga Mundial de vôlei ao derrotar a Coréia do Sul em São Paulo, o técnico Bernardinho expressou sua satisfação com a evolução do grupo de jogadores, especialmente o meio-de-rede Gustavo. "O Gustavo é um dos maiores jogadores do mundo. Com duas semanas de treinamento ele já marcou 11 pontos em um jogo, sendo nove de bloqueio. É um jogador de grande personalidade, que joga para o time, um trabalhador. Ele dá exemplo dia-a-dia nos treinos. É um líder dentro da quadra, um dos líderes do grupo e, para mim, é uma honra contar com ele", afirmou o técnico. Na entrevista coletiva após a vitória, Bernardinho disse que esperava mais da Coréia do Sul. "Não podemos achar que esta vitória pode ser tomada como parâmetro para alguma coisa. O jogo foi mais um treino, mais um passo para que possamos nos classificar para as finais da Liga Mundial", declarou. No entanto, mesmo com uma melhora do grupo, o treinador brasileiro disse que espera ainda mais dos jogadores. "Temos mexido muito na equipe e ainda não estabelecemos um time fixo. Ainda temos alguns erros de entrosamento, que acontecem por causa das mudanças", disse. O próximo jogo contra os sul-coreanos será neste sábado, às 10 horas, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.