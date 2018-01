Bernardinho fatura até mesmo com o seu lado estressado A fama de bravo, disciplinador e vencedor está gerando frutos, e muitos, para Bernardinho. Agências de propaganda estão aproveitando o talento de comunicador do técnico da seleção brasileira de vôlei masculino e a cada título conquistado, como foi o caso deste final de semana com o Mundial do Japão, a imagem de Bernardinho aparece ainda mais como garoto-propaganda. Atualmente, o técnico brasileiro anuncia produtos para a GM, onde explora esse seu lado de tensão, e para as faculdades da Uninove, em São Paulo. Além disso, Bernardinho está sendo muito requisitado para dar palestras motivacionais. Tudo supervisionado por sua esposa, a ex-jogador Fernanda Venturini. "Faço umas 80 por ano, mas tenho mais de 300 solicitações", contou. Para continuar tendo lucros com sua imagem, Bernardinho sabe que a base de tudo é o seu trabalho. E ele recomeçou um dia após a chegada do Japão, onde passou quase um mês entre preparação e jogos pelo Mundial. Seu desafio agora é levar o Rio de Janeiro ao título da Superliga Nacional feminina, que começará nesta final de semana. A estréia será neste sábado contra o Vôlei Futuro, de São Paulo, no Rio.