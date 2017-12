Bernardinho: Iugoslávia é favorita O técnico Bernardinho apontou Iugoslávia e Cuba como os principais adversários da seleção brasileira de vôlei masculino na Copa dos Campeões, que começa terça-feira, em Nagoya, no Japão. O Brasil faz sua estréia contra a Coréia. "A Iugoslávia é o melhor time da atualidade. É a atual campeã olímpica e ganhou o Europeu dando show", justificou o treinador, que destacou o levantador Grbic e o oposto Milikovic como os mais perigosos da equipe iugoslava. Nesta sexta-feira, o Brasil venceu o segundo amistoso preparatório contra o NTT, time da primeira divisão do Campeonato Japonês. Mesmo sem o capitão Nalbert, que recupera-se de uma contusão no pé direito, a seleção ganhou por 3 sets a 1 (27/25, 17/25, 25/14 e 25/17).