Bernardinho lamenta falta de tempo para a equipe treinar O técnico da seleção brasileira, Bernardinho, reclamou do apertado calendário do Mundial Masculino de Vôlei, que impede a equipe de treinar entre os jogos. Nesta terça-feira, o jogo contra a Austrália começou às 16h30, no horário do Japão, e nesta quarta a partida contra a Alemanha será às 14 horas locais (3 horas de Brasília). ?Não dá para treinar. Temos de manter o foco, ter mais concentração e trabalhar mais a parte mental. Os jogadores precisam pensar como eles podem fazer as coisas melhor, e vamos treinando nos próprios jogos", explicou o técnico, que gostou da atuação da Austrália na partida - segundo ele, boa o suficiente.para pressionar o Brasil. "Eles puseram pressão no saque e fizeram alguns bons ataques de meio", disse. Bernardinho disse que não vê necessidade de pressionar muito os jogadores, depois da derrota para a França, no domingo. "A pressão já está aí. Todos esperamos mais de nós mesmos, e ficamos frustrados com o resultado daquele jogo?, completou. Os jogadores admitem que o time não teve uma atuação de sonho contra a Austrália, embora tenha vencido com facilidade suficiente para entrar com o time inteiro reserva no terceiro set, quando apenas Gustavo continuou em quadra. ?Erramos muitas coisas e nosso contra-ataque não foi eficiente como de costume, então temos de melhorar isso na próxima fase?, avisou o levantador Ricardinho, capitão do time. O ponta Giba acredita que o grupo deve usar a derrota contra a França como combustível para evoluir no Mundial e chegar ao título, como aconteceu na Liga Mundial, quando o time perdeu da Bulgária na estréia na fase final. "No futuro, espero agradecer à França por ter nos dado mais vontade de ganhar, como agradeci à Bulgária. Quero enfrentar os franceses na final?, afirmou. "Os franceses ainda estão entalados na garganta?, completou Gustavo. O líbero Escadinha acredita que é preciso crescer porque o Brasil está na mira de todas as seleções. "O mundo hoje quer nos derrubar. Precisamos ter a cabeça no lugar e estar conscientes para sair desta situação. Tomamos um tapa na cara com a derrota para a França, mas o grupo assimilou bem o golpe?, assegurou.