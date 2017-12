Bernardinho leva ao Mundial o time que foi hexa na Liga O técnico Bernardinho Rezende anunciou nesta quinta-feira o corte dos jogadores Bruno, Sidão, Minuzzi e Leandro, e levará para o Campeonato Mundial do Japão os mesmos jogadores que participaram da fase final da Liga Mundial, em agosto, em Moscou, quando o Brasil conquistou o hexacampeonato da competição. O técnico aposta na experiência na luta pelo bicampeonato mundial: dos 12 jogadores, apenas o levantador Marcelinho, os pontas Murilo e Samuel e o meio-de-rede André Heller não participaram da campanha vitoriosa no Mundial da Argentina, em 2002 - seus lugares eram de Maurício, Giovane, Nalbert e Henrique, respectivamente. O levantador Ricardinho, o ponta Giba e o meio Gustavo vão para o terceiro Mundial: eles estiveram presentes, assim como André Heller, no Mundial de 1998, também no Japão, quando o Brasil terminou em quarto, sob o comando de Radamés Lattari. Os jogadores encerraram na quarta-feira o período de treinos e terão folga até domingo, quando viajam para Paris, onde a seleção fará dois dias de treinos. A viagem para o Japão será na quarta-feira, dia 8. A estréia, no dia 17, contra Cuba. O Brasil está no Grupo B, com jogos em Fukuoka, e enfrenta ainda Grécia, França - adversária na final da Liga -, Austrália e Alemanha. Assim como no Mundial Feminino, os quatro primeiros se classificam para a segunda fase. Confira os 12 convocados Levantadores - Marcelinho e Ricardinho. Opostos - Anderson e André Nascimento. Pontas - Dante, Giba, Murilo e Samuel. Meios-de-rede - André Heller, Gustavo e Rodrigão. Líbero - Escadinha.