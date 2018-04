Bernardinho nega 'soberba' e elogia atuação da China Depois de ver a seleção brasileira masculina de vôlei sofrer para vencer a China por 3 sets a 2, nesta sexta-feira, em Kumamoto, no Japão, o técnico Bernardinho negou que tenha minimizado as chances de vitória do adversário ao poupar quase todos os seus jogadores titulares no confronto. O treinador garante não ter menosprezado a fragilidade do rival, que está na lanterna da Copa do Mundo e somou o seu primeiro ponto na competição justamente contra o Brasil.