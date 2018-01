Bernardinho pede atenção para o "fantasma da Bulgária" O técnico Bernardinho explicou nesta quinta-feira que os jogadores do Brasil estiveram mais concentrados e que o bloqueio foi fundamental para a vitória sobre a seleção da Itália por 3 sets a 1. No entanto, o treinador também destacou que a derrota da última quarta para a Bulgária ainda deixou seqüelas no elenco. "Estávamos muito mais concentrados e motivados, por isso nosso bloqueio funcionou e conseguimos parar os italianos. Porém, quando a Itália ficou na frente do placar no segundo set, apareceu o fantasma da Bulgária: caímos de rendimento e tivemos muitos problemas. Isso pode complicar contra a Rússia", explicou o treinador. Para a partida desta sexta-feira contra os russos, a última antes da fase semifinal da Liga Mundial, Bernardinho espera que o grupo mantenha o desempenho do jogo contra a Itália, corrigindo os erros cometidos no segundo set, quando a equipe perdeu por 25 a 17. O Brasil precisa da vitória sobre a Rússia para garantir vaga às semifinais. Caso seja derrotada, a seleção terá de torcer para que a Bulgária vença a Itália.