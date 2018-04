Bernardinho pede paciência no duelo contra Rússia Depois da folga na tabela, a seleção brasileira masculina de vôlei volta a jogar nesta quinta-feira na Copa do Mundo, quando enfrenta a Rússia, a partir das 4 horas (horário de Brasília), em Kumamoto, no Japão. E, segundo o técnico Bernardinho, o time precisa ter "paciência e sabedoria" para poder derrotar o poderoso adversário - os russos estão em segundo lugar no ranking mundial, atrás justamente do Brasil.