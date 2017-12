Bernardinho preocupado com o desgaste da seleção de vôlei Técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Bernardinho faz um alerta. ?Os jogadores estão cansados pela quantidade de partidas disputadas no ano. Tivemos só duas semanas e meia para nos prepararmos. As outras equipes estão em vantagem por não terem sua base atuando fora do país. A competição vai ser difícil e será todo mundo contra nós?, avisa ele, preocupado com a disputa do Mundial do Japão, que acontece de 17 de novembro a 3 de dezembro. Conhecido por sua rigorosa disciplina, Bernardinho tem adotado medidas para amenizar o esgotamento físico de seus jogadores. Nesta quarta-feira, por exemplo, o treino foi encerrado mais cedo. ?Os caras estão cansados, não agüentam o rojão?, justificou o treinador. Os jogadores da seleção atuam, em sua maioria, fora do Brasil. Além dos torneios pelos seus clubes, jogaram a Liga Mundial, em agosto, conquistando mais um título para o vôlei brasileiro. Por isso, tiveram poucos dias de folga no ano. Para comparar, Bernardinho contou que Cuba está se preparando para Mundial há sete semanas, assim como a Rússia - o Brasil ficou duas semanas e meia treinando em Saquarema, no Rio. Enquanto isso, a Itália, lembrou o treinador brasileiro, tem todos os seus principais jogadores atuando em um mesmo clube, o Treviso. ?Estamos melhorando, mas o time está aquém do que esperava para o Mundial", admitiu Bernardinho, que vai em busca do bicampeonato, depois do título conquistado em 2002. "Agora é acreditar que a experiência e a base que a equipe tem possam prevalecer.? Nesta quinta-feira, Bernardinho deve comunicar ao grupo de 16 atletas os quatro cortes que fará no time para o Mundial. A seleção viaja domingo para Paris, onde ficará dois dias para ajudar na adaptação ao fuso horário. E chega ao Japão no dia 9 - antes da estréia contra Cuba, no dia 17, ainda faz amistosos com a Polônia e a equipe japonesa Panasonic Panthers.