Bernardinho quebra a cabeça para fazer cortes na seleção

Bernardinho terá uma missão ingrata: definir até o início de julho os 12 atletas que vão defender a seleção brasileira masculina de vôlei nos Jogos Pan-Americanos e nas finais da Liga Mundial. Ou seja, cortará seis jogadores que integram o atual elenco. "Quero tomar uma decisão justa", afirmou nesta quarta-feira de manhã, durante treinamento da equipe no Centro de Capacitação Física do Exército, no Rio de Janeiro. A seleção enfrentará a Coréia do Sul, nesta sexta-feira e sábado, no Ginásio do Ibirapuera, pela Liga Mundial. Bernardinho está aproveitando a final inicial da competição para testar "a garotada" e dar descanso para algumas estrelas do elenco, que voltaram de férias e estão em período de recuperação física e técnica. E ele não tem se arrependido. "A garotada está vindo com disposição e talento, e doida para fazer a fila andar. E, por outro lado, os veteranos estão treinando em Saquarema e não querem abrir espaço", declarou o treinador, satisfeito por dispor de peças de reposição de qualidade. "O revezamento [dos atletas] talvez tenha sido a chave do nosso sucesso nesses últimos anos e temos que continuar assim." Com presença praticamente assegurada no Pan, os experientes Ricardinho, Giba, Dante, Sérgio Escadinha e André Heller seguem fazendo trabalho físico e técnico no Centro de Desenvolvimento do Vôlei, em Saquarema, na Região dos Lagos. Giba e Ricardinho, por sinal, só se apresentaram na segunda-feira. O ponta Nalbert corre por fora. Após três anos dedicados ao vôlei de praia, ele decidiu voltar às quadras neste ano e vem atuando na Liga Mundial, competição na qual o Brasil lidera o Grupo A com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias. A dúvida do treinador é definir quem cederá a vaga para ele. "A meninada está jogando bem. Ninguém tem vaga garantida", disse o oposto André Nascimento, de 28 anos. Nascimento será a novidade da seleção nos dois próximos desafios contra a Coréia do Sul. Ele treinou pela primeira vez com o grupo que já conquistou quatro vitórias na competição e sua condição física impressionou Bernardinho nesta quarta de manhã. O motivo do espanto: o atleta curtiu férias depois de desgastante temporada na Itália e há apenas duas semanas se apresentou à seleção e voltou a treinar. "Ele descansou e chegou bem: íntegro fisicamente, o que é o mais importante, e bem tecnicamente. Gostei do primeiro treino dele. Então vou avaliar", disse o treinador, que não definiu se o atleta será titular. Apesar de receoso quanto ao seu desempenho em quadra por estar fora de ritmo, Nascimento ficou feliz com a oportunidade de participar das duas partidas. "A expectativa é boa. Já estou no clima do jogo, mas não sei como vou render. Tenho até certo receio disso." Bernardinho já pensa adiante. Daqui a duas semanas, antes de a seleção embarcar para enfrentar o Canadá pela Liga, cortará três dos 18 jogadores do elenco. E, até o dia 10 de julho, definirá os 12 atletas que atuarão nos Jogos Pan-Americanos e nas finais da Liga Mundial. Dor de cabeça na certa. "A garotada está vindo com tudo", disse novamente. Bem ao seu estilo, Bernardinho rechaça qualquer favoritismo atribuído ao seu time. "Não vamos nos iludir. A caminhada é longa e temos muito a trabalhar e a crescer. Estamos longe do nosso melhor padrão e das melhores equipes do mundo."