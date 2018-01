Bernardinho quer a seleção no pódio Os planos para a seleção brasileira masculina de vôlei já estão traçados e o objetivo do novo técnico, Bernardo Rezende, é completar o ciclo olímpico, em Atenas 2004, levando o País ao pódio dos torneios internacionais mais importantes. "Quem não espera resultados do Brasil?" Se terá tempo para impor sua filosofia até Atenas, o mesmo não se aplica ao primeiro compromisso importante da seleção - o Mundial da Argentina, em 2002. Bernardinho precisará de quatro a seis meses, acredita, para chegar à composição do melhor grupo. Leia a íntegra no Estado