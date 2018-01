Bernardinho recebe seleção na terça A festa pelo bicampeonato da Superliga de Vôlei vai durar pouco para dois titulares do Telemig/Minas. André, a revelação do torneio e o melhor atacante, e Henrique, o melhor bloqueio, apresentam-se ao técnico da seleção brasileira, Bernardinho, na terça-feira, em Barueri. O Brasil embarca no dia seguinte para Portugal, onde treinará uma semana para a Liga Mundial. A estréia será contra a Holanda nos dias 11 e 13, em Groningen. Maurício, o melhor levantador e jogador da Superliga, e Giba, o segundo melhor atacante, ganharão uma semana de folga: apresentam-se no dia 6 em Florianópolis e embarcam para Holanda no dia 8. Os outros mineiros selecionáveis, Ezinho, melhor recepção, e Douglas vão ficar fora da primeira fase da Liga, assim como Anderson e Xanxa (Ulbra), permanecendo em Florianópolis entre os dias 6 e 26. Giba ainda não renovou com o Minas. Nos dois últimos anos assinou com o italiano Ferrara, mas voltou atrás. Pode substituir Nalbert no Macerata, já que o capitão da seleção jogará no Osaka/Panasonic. "Agora quero curtir o título", desconversou Giba, enquanto estourava champanhe com os companheiros no Minas Tênis Clube. "Pesa muito ter conquistado dois títulos e saber que o time será mantido. Criei um vínculo."