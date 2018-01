Bernardinho sem tempo para treinar Em função das finais dos campeonatos estaduais, a seleção brasileira masculina de vôlei não terá tempo para treinar antes da Copa dos Campeões, competição que marca o encerramento da temporada internacional e que será disputada entre os dias 20 a 25 de novembro, no Japão. Assim, o técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, convocou o mesmo grupo, que recentemente conquistou o tricampeonato da Copa América, na Argentina, além do meio-de-rede André Heller (Unisul). Sob comando da nova comissão técnica, o Brasil venceu os cinco torneios disputados esse ano, incluindo a Liga Mundial. Os jogadores vão se reapresentar dia 10, às 10 horas, no Rio, e no dia seguinte já embarcam para o Japão. A equipe fará um estágio no NTT West Japan Volleyball Team, em Nagoya, entre os dias 13 e 18. E só. "Não é o ideal, mas não arrumaríamos problemas com os clubes depois de ter ficado tanto tempo com os jogadores nessa temporada", disse Bernardinho, que pode perder para esta competição o meio-de-rede Gustavo. Ao lado de Giba, está defendendo o Ferrara, no Campeonato Italiano. "Ele não quer deixar a mulher e o filho pequeno sozinhos na Itália", explica o treinador. O Brasil vai estrear na Copa dos Campeões contra a Coréia do Sul (campeã asiática). Na seqüência enfrenta a Argentina, Cuba (campeã da América do Norte, Central e Caribe - Norceca), Iugoslávia (campeã européia) e Japão. A Iugoslávia é considerada por Bernardinho como o adversário mais difícil do torneio.