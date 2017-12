Bernardinho usa ioga em treino no Rio O técnico Bernardinho adaptou uma nova experiência nesta terça-feira com os jogadores da seleção brasileira de vôlei, que fizeram 30 minutos de Swásthya Ioga. Apesar dos tropeços e de não conseguirem manter a mesma posição dos exercícios durante muito tempo, a professora Paula Goes elogiou o grupo composto por Giovane, Nalbert, Anderson, André Nascimento, Dante e Escadinha. Durante quase todo o tempo, Paula deu dicas e incentivou os atletas a praticarem o ioga. "Isso evitará contusões, prolongará e muito a flexibilidade", afirmou. O preparador físico da seleção, José Inácio, disse que as técnicas do exercício serão aplicadas às situações de jogos e aos treinamentos. Os jogadores continuam treinando no Rio de Janeiro.