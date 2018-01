Bernardinho vai atrás do 5.º título Argentina, Cuba e Brasil são os favoritos à conquista do título da Copa América, que começa sexta-feira, em Buenos Aires, na Argentina. Essa é a opinião do técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, que venceu todas as competições que disputou desde que assumiu o comando da seleção masculina, em abril: a Liga Mundial, o Torneio Classificatório para o Mundial de 2002, o Torneio Consorzio Metano di Vallecamonica e o Campeonato Sul-Americano. "São as equipes que estão em um nível um pouco superior às demais", analisa. A seleção brasileira, que embarcou hoje para a Argentina, folga na primeira rodada, sexta-feira, e só estréia no sábado, às 18 horas (de Brasília), contra a Venezuela. A ESPN Internacional transmitirá o torneio ao vivo. O segundo confronto será contra o Canadá, no domingo, às 16h30. Na seqüência, enfrenta Cuba (segunda-feira, às 20h30), Estados Unidos (dia 3, às 21 horas) e Argentina (dia 4, às 21 horas). Os quatro primeiros colocados jogam as semifinais no dia 6. A decisão será no dia 7. O Brasil disputou três amistosos contra Cuba, como preparação para a Copa América. Venceu todas as partidas. Na última delas, na noite de terça-feira, marcou 3 a 2, parciais de 20/25, 24/26, 25/21, 25/21 e 15/12.