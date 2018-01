BH é a capital do vôlei brasileiro Os títulos da Superliga de Vôlei da MRV/Minas no feminino e da Telemig/Minas no masculino confirmaram: Belo Horizonte é a capital do vôlei nacional. Os técnicos dos dois times, que conseguiram reunir mais de 67 mil pessoas em três jogos realizados no Ginásio Mineirinho, garantem que tal status foi conquistado pela estrutura do Minas Tênis Clube, que há mais de 50 anos investe na modalidade. Leia mais no Jornal da Tarde