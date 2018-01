Bicampeões desfilarão por São Paulo em carro aberto A festa não terminou para os jogadores da seleção brasileira de vôlei, que no último domingo conquistou o bicampeonato mundial, no Japão. Logo após chegar ao Brasil, o que acontecerá nesta terça-feira, parte do elenco irá desfilar pelas principais ruas da cidade de São Paulo, em carro aberto, para festejar o título ao lado dos torcedores. O início do desfile acontecerá no Ginásio do Ibirapuera, passará por importantes vias da cidade, como a Avenida Paulista, e retornará para o próprio ginásio, de onde os jogadores irão descansar. O ponta Giba, eleito o melhor de todo o Mundial, será um dos que estarão presentes no evento. Dos demais jogadores, apenas o ponta Murilo, o levantador Ricardinho e os meios-de-rede André Heller e Gustavo não retornarão para o Brasil - eles ficarão na Europa. Por sua vez, o técnico Bernardinho e parte da comissão técnica desembarcarão direto no Rio de Janeiro. A chegada a São Paulo está prevista para às 7h50 da manhã, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Em seguida, o grupo irá para um hotel na região, de onde participará de uma entrevista coletiva. Só depois que os atletas estarão "liberados" para desfilarem pelas ruas paulistanas. Programação do desfile: Ponto de partida: Ginásio do Ibirapuera Trajeto: Brigadeiro Luís Antônio Viaduto Maria Paula Praça Clóvis Rua Boa Vista Rua Libero Badaró Viaduto do Chá Avenida São João Avenida Ipiranga Avenida São Luís Rua Augusta Avenida Paulista Brigadeiro Luís Antônio Local da chegada: Ginásio do Ibirapuera