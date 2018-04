Billy e Bruno avançam à chave principal na Holanda

Os brasileiros Billy e Bruno Schmidt conquistaram nesta quarta-feira uma vaga na chave principal da etapa de Haia do Circuito Mundial de vôlei de praia. Cabeça-de-chave número 1 do qualifying, a dupla venceu os dois jogos do dia e assegurou classificação para a 13.ª etapa do ano.

Após derrotarem Thiago e Jan pelo country-cota (espécie de classificatório) brasileiro da competição na terça-feira, Billy e Bruno Schmidt estrearam no qualifying com uma vitória sobre os neozelandeses Watson por 2 sets a 0, com um duplo 21/18. Na sequência, eles superaram os búlgaros Kavalenka e Zharykau, novamente por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/19.

Agora, Billy e Bruno se juntam a Alison e Harley, Ricardo e Pedro Solberg e Franco e Benjamin para a disputa da chave principal da etapa de Haia do Circuito Mundial, que começa nesta quinta-feira.