Blue Life vence no GP de vôlei O Blue Life Pinheiros derrotou o Açúcar União São Caetano por 3 sets a 0, na noite desta terça-feira, no ginásio no Ginásio Lauro Gomes, na partida de encerramento do grupo A do Grand Prix Brasil de vôlei feminino. A equipe visitante fechou o jogo com parciais de 21-25, 19-25 e 27-29), em 1h12min. A liderança deste grupo ficou com o MRV Minas, que venceu duas partidas e perdeu uma, mesmo desempenho do Pinheiros e do ACF Campos, mas levou vantagem na divisão de sets ganhos pelos perdidos, o primeiro critério de desempate. O melhor time da competição é o BCN Osasco, que venceu os três jogos que disputou pelo grupo B. No Grand Prix, as oito equipes são divididas em dois grupos a cada semana. Nesta primeira semana, os jogos foram em São Caetano e Osasco. A partir de quinta-feira, com formações diferentes de grupo, começam as disputas em Campos, no Rio de Janeiro, e São Paulo. A partir do dia 13, os grupos terão sede em Macaé, Rio de Janeiro, e Belo Horizonte, Minas Gerais. Ao final dessa maratona de jogos, os quatro primeiros se classificam para as semifinais da competição.