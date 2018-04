BMG/Mackenzie vence e passa o Banana Boat/Praia Clube na Superliga de vôlei

SÃO PAULO - O BMG/Mackenzie venceu o Banana Boat/Praia Clube de virada por 3 sets a 2 (17/25, 20/25, 25/23, 25/19 e 15/10), em 2h27 de jogo, na Arena BMG, em Belo Horizonte (MG), na única partida desta quarta-feira pela Superliga feminina de vôlei 2010-11.

Com a vitória, o BMG/Mackenzie subiu para a oitava colocação com 17 pontos, enquanto que o Banana Boat/Praia Clube caiu para a nona colocação com os mesmos 17 pontos, porém com um saldo de sets (primeiro critério de desempate) pior do que o rival mineiro.

A Superliga feminina segue nesta quinta-feira com duas partidas: Pauta/São José x Pinheiros/Mackenzie, às 20 horas, em São José (SC), e Unilever x São Caetano, às 19h30, no Rio.