Botafogo lamenta morte de Bebeto de Freitas: 'Um defensor do esporte'

O Botafogo lamentou nesta terça-feira a morte de Bebeto de Freitas, que brilhou como jogador de vôlei do time alvinegro e presidente do clube por dois mandatos. Bebeto faleceu aos 68 anos no início desta tarde nas dependências do Cidade de Galo, do Atlético Mineiro, em Vespasiano (MG). Ele sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

+ Clubes prestam homenagens nas redes sociais

+ Leia as últimas de esportes

O clube carioca decretou luto de três dias. "O Botafogo de Futebol e Regatas lamenta profundamente o falecimento de Bebeto de Freitas, sócio emérito, atleta destacado e ex-presidente do clube, hasteia sua bandeira a meio mastro e decreta luto oficial de três dias", registrou o Botafogo, em nota.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Paulo Roberto Freitas, o Bebeto de Freitas foi jogador de vôlei do Botafogo, pelo qual conquistou 11 títulos estaduais consecutivos. Foi no clube carioca que ganhou projeção e as primeiras oportunidades na seleção brasileira. Pelo time nacional, foi também treinador e conduziu ao vice-campeonato mundial de 1982 e ainda à medalha de prata na Olimpíada de 1984, em Los Angeles.

Depois de atuar como jogador de vôlei no clube, Bebeto voltou ao Botafogo como presidente nos anos 2000. Exerceu a função durante dois mandatos, de 2003 a 2008. "E sempre foi um botafoguense apaixonado, além de defensor do esporte brasileiro", escreveu a diretoria do clube, no comunicado. "Descanse em paz, Bebeto de Freitas. Toda solidariedade do Botafogo a familiares e amigos neste momento difícil."

Bebeto sofreu o mal-estar fatal quando exercia sua função de diretor de administração e controle do Atlético-MG. Ele participava do lançamento do time de futebol americano do clube mineiro.