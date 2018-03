Brasil aposta na defesa contra EUA Para enfrentar os Estados Unidos, o Brasil aposta na defesa e na recepção, fundamentos que já são ?básicos? no feminino. ?Temos de acabar com a idéia de que o masculino é só saque e ataque e que é impossível defender?, disse Bernardinho, técnico da seleção masculina de vôlei. O Brasil joga neste sábado com os EUA às 22 horas (de Brasília, com SporTV), mesmo horário da partida de domingo, na World Arena, pela Liga Mundial.