Brasil arrasa o Quênia pela Copa do Mundo feminina de vôlei

A seleção brasileira venceu sem dificuldades a equipe do Quênia, neste sábado, por 3 sets a 0, com parciais de 25/16, 25/7 e 25/14, pela Copa do Mundo feminina de vôlei, em partida disputada em Hamamatsu, no Japão. As brasileiras mostraram sua superioridade em pouco mais de uma hora de disputa na Arena de Hamamatsu, no Japão, e deram mais um passo rumo a uma vaga nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, já que as três equipes mais bem classificadas na Copa do Mundo garantem seu "passaporte" para a China. O primeiro set teve um pouco de nervosismo da equipe do técnico José Roberto Guimarães contra o fraco Quênia, mas logo a seleção brasileira conseguiu se recuperar e fechou com parcial de 25 a 16. Com mais facilidade e bom serviço no saque da ponta Sassá, o Brasil fecha com parcial de 25 a 7, conquistando outro set e ficando com a marca de 2 a 0 na partida. Grande destaque do jogo, Sassá teve que sair por causa de um choque com a meio-de-rede Thaisa no terceiro set, o que não impediu que as reservas da nova geração do vôlei feminino brilhassem - fechando o set com parcial de 25 a 14 -, com mais uma vitória para o Brasil na competição. O próximo desafio do Brasil na competição será neste domingo, contra a eterna rival Cuba, em partida a ser disputada também na Arena de Hamamatsu. Brasil 3 x 0 Quênia Brasil: Walewska, Sheilla, Paula Pequeno, Fofão, Fabiana, Jaqueline, Fabi (líbero) - Entraram Sassá, Natália, Thaisa, Fabíola e Carol Gattaz. Técnico: José Roberto Guimarães. Quênia: Khisa, Palang'a , Wanja, Ndasaba, Khadambi, Rotich e Tarus (líbero) - Entraram Mayo, Wacu, Jacky. Técnico: Sammy Kirongo.