Brasil atropela Grécia e vence segunda no Mundial Masculino O Brasil não encontrou dificuldades para vencer a Grécia, por 3 sets a 0 (25/19, 25/18 e 25/16), no ginásio Marine Messe, em Fukuoka, e se manteve na liderança do Grupo B do Campeonato Mundial Masculino de Vôlei, com duas vitórias e à frente de Alemanha e França no point average, primeiro critério de desempate. A Grécia começou a partida com disposição e, algumas vezes, conseguiu abrir até dois pontos de vantagem. Os brasileiros, no entanto, aos poucos foram se firmando, no ataque e no passe especialmente, e se impuseram até fechar o set inicial por 25 a 19. A relativa facilidade com que o Brasil resolveu o primeiro set afetou a confiança da equipe grega. ?Eles nunca acham que podem ganhar", havia prevenido o levantador Marcelinho, que atua no Panathinaikos juntamente com o ponta Dante, mesma equipe de seis jogadores da seleção grega. E foi justamente o que aconteceu. Desanimados, os gregos foram presa fácil e perderam o set: 25 a 18. No terceiro set, Bernardinho colocou em quadra quatro reservas (Marcelinho, Murilo, Anderson e Samuel) para dar ritmo de jogo. A equipe manteve o nível e encontrou até mais facilidade, fechando o jogo por 25 a 16, em 1 hora e 15 minutos de jogo. ?Nosso mérito foi a concentração do início ao fim?, afirmou o atacante Giba, maior pontuador do jogo, com 14 acertos. Nos outros jogos do Grupo B, a França, próxima adversária do Brasil, neste domingo, às 7 horas (de Brasília), passou sufoco para vencer a Austrália por 3 a 1 (25/23, 30/28, 24/26 e 26/24), em mais de duas horas de partida. Cuba, derrotada pelo Brasil na estréia, não ofereceu resistência à Alemanha e caiu por 3 a 0 (25/14, 25/23 e 25/20), caindo para a lanterna da chave. Atualizada às 9h45