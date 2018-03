Brasil avança com quatro duplas femininas às quartas do Major de Fort Lauderdale

O Brasil é o país com mais representantes nas quartas de final do Major Series de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Quatro duplas brasileiras brilharam nesta sexta-feira, dia de repescagem e oitavas de final, avançando no torneio. E ao menos uma delas já está garantida na semifinal da primeira etapa do Circuito Mundial de 2017. Fernanda Berti/Bárbara Seixas encara Larissa/Talita neste sábado, em duelo de compatriotas.

As outras duplas brasileiras nas quartas de final são Josi e Lili, que encaram as alemãs Laboureur/Sude, e Ágatha/Duda, que duela contra a tricampeã olímpica Kerri Walsh e sua parceira medalhista olímpica April Ross. Os jogos da semifinal ocorrem no domingo, dia também da disputa de bronze e do ouro.

Josi e Lili têm feito um torneio de superação. Venceram a disputa do country quota ainda no Brasil, jogaram o qualificatório e irão para o sétimo duelo em Fort Lauderdale. Para chegar às quartas, venceram na repescagem as alemãs Ittlinger/Mersmann. No duelo seguinte, nas oitavas, derrotaram as checas Hermannova/Slukova e o fortíssimo vento da costa norte-americana.

Ágatha e Duda, que saíram em primeiro no grupo, disputaram apenas o duelo das oitavas de final, superando as norte-americanas Fendrick/Hughes. Agora o duelo será contra Walsh, que Agatha (junto com Bárbara Seixas) venceu na semifinal dos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Será a primeira vez que elas se enfrentam com a nova formação da brasileira, medalha de prata na Olimpíada.

Fernanda Berti e Bárbara Seixas também tiveram caminho mais longo, a exemplo de Josi e Lili. Na repescagem, triunfo sobre as austríacas Schützenhöfer/Schwaiger. Horas mais tarde, classificação garantida ao baterem as canadenses Wilkerson/Bansley por 2 sets a 0.

Completando a lista, Larissa e Talita também resolveram rapidamente o único duelo do dia, pelas oitavas de final. As bicampeãs brasileiras, que saíram em primeiro na chave, derrotaram as holandesas Van Gestel/Meppelink. O jogo das quartas de final será o segundo duelo contra Berti e Bárbara. O primeiro foi no Circuito Brasileiro, com vitória de Larissa/Talita.

Líderes na chave, Elize Maia e Taiana começaram bem o duelo pelas oitavas de final contra as checas Kolocova e Kvapilova. Impuseram bom ritmo e sacaram bem na primeira parcial, mas levaram a virada no segundo set e acabaram perdendo no tie-break, dando adeus ao torneio.