Brasil bate a Bulgária no Torneio de Vôlei de Courmayeur A seleção brasileira feminina de vôlei, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, derrotou nesta terça-feira a Bulgária por 3 sets a 0, na abertura do Terceiro Torneio de Courmayeur, disputado na Itália - o Brasil venceu as duas primeiras edições da competição. Com um bom entrosamento, as brasileiras não encontraram nenhuma dificuldade para impor 25/16 no primeiro set. No segundo, o Brasil também fez 25/16. Já no terceiro, as búlgaras até tentaram uma reação, mas não agüentaram o bom ritmo das brasileiras e perderam por 25/15. A vitória contra a Bulgária foi a 22ª seguida da equipe de Guimarães. Nesta quarta-feira, as brasileiras enfrentarão o Japão - na última semana, o Brasil tinha derrotado as japoneses pelo Torneio de Montreux por 3 sets a 0.