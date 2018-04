Brasil bate a Coréia sem perder sets no Mundial de volêi

O Brasil teve neste sábado uma boa atuação e bateu a seleção da Coréia do Sul por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/17 e 25/17, em partida da Copa do Mundo feminina de vôlei disputada na cidade japonesa de Kumamoto, e com isso avança na competição. No domingo, as brasileiras enfrentam as dominicanas, às 7 horas (pelo horário de Brasília). Após uma vitória sem dificuldades contra a Tailândia na sexta, a seleção brasileira não teve tanta facilidade para passar pela Coréia do Sul, mas por fim conseguiu fechar o jogo sem perder nenhum set. Com isso, o Brasil deu mais um passo rumo aos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, já que as três equipes mais bem classificadas na Copa do Mundo garantem vaga para a disputa olímpica. Sem a ponta Jaqueline em quadra, que se recupera de uma lesão na coxa direita sofrida no jogo contra os Estados Unidos, a equipe do técnico José Roberto Guimarães esteve bem no primeiro set e deu pouco espaço para as sul-coreanas. As brasileiras conseguiram fechar o set com facilidade em 25 a 15, dez pontos de diferença. A Coréia do Sul volta incomodando no segundo set e, ao contrário da primeira parte do jogo, o Brasil comete muitos erros - principalmente no rendimento do saque, grande arma das brasileiras - e chega a ficar atrás por 8 a 7. Após parada técnica de José Roberto Guimarães, o Brasil volta a se encontrar em quadra e vira o jogo. Os saques da levantadora Fofão ajudam a quebrar a recepção das sul-coreanas, o que favorece o bloqueio das brasileiras, que conseguem por fim ganhar em 25 a 17 e ficar com vantagem de 2 sets na partida. As brasileiras se desconcentram no início do terceiro set, mas depois utilizam bem o saque e mostram boa defesa, abrindo grande vantagem e administrando a diferença. Após um emocionante rali para definir o último ponto do Brasil, a equipe de José Roberto Guimarães fecha o jogo em 25 a 17 e conquista mais uma vitória na competição. Com saldo mais que positivo na Copa do Mundo - o Brasil já tinha vencido Polônia, Quênia, Cuba, Peru e Tailândia, com derrota apenas para os EUA. Brasil 3 x 0 Coréia do Sul Brasil: Fofão, Waleswska, Paula Pequeno, Fabiana, Sassá, Sheilla e Fabi (líbero). Entrou Thaisa. Técnico: José Roberto Guimarães. Coréia do Sul: Y. N. Bae, J. H. Ji, S. N. Kim, H. W. La, S. Y. Han, S. Y. Kim e K. H. Han (líbero). Entraram M. R. Kwak e H. S. Yeun. Técnico: Jung-Chul Lee. Local: Kumamoto Prefectural Gymnasium, em Kumamoto (Japão). Atualizado às 10h07