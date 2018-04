Brasil bate Alemanha e se aproxima do título no Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei não teve problemas para vencer a Alemanha por 3 sets a 0, nesta sexta-feira, 21, com parciais de 25/15, 25/15 e 25/16, e ficar ainda mais perto de conquistar seu oitavo título do Grand Prix, que será decidido no Ginásio Metropolitano de Tóquio.

As brasileiras, invictas no torneio, não deram chance às alemãs e neste sábado (às 3h30 de Brasília, com Globo) enfrentam a Holanda, em um jogo que é considerado a final antecipada do torneio. A seleção brasileira lidera as finais com três vitórias em três jogos, campanha que só poderia ser alcançada pela Holanda.

Novamente comandadas pela oposto Natália, maior pontuadora do jogo com 16 pontos, a seleção brasileira fez 25 a 15 no primeiro e no segundo set. No terceiro, em menos de 25 minutos, venceu também com facilidade, por 25 a 16.

Na mesma rodada, a China perdeu para a Rússia por 3 sets a 1, sua terceira derrota na fase final, e está praticamente eliminada. A Rússia tem dois triunfos e uma derrota e enfrenta a Alemanha no sábado.