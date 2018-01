Brasil bate Cuba e conquista a Copa Pan-americana de vôlei A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou, nesta sexta-feira, a medalha de ouro da 5ª Copa Pan-americana, realizada em Porto Rico, ao vencer Cuba, na final, por 3 sets a 1 (25/14, 21/25, 25/22, 25/11). Mari foi o destaque da equipe brasileira, anotando 20 pontos. Entre as cubanas, a melhor foi Yunilka Ruiz, com 13 pontos marcados. Esta foi a primeira vez que a seleção brasileira venceu essa competição. Nas quatro edições anteriores da Copa Pan-americana de vôlei, Cuba venceu em três oportunidades, e os Estados Unidos ficaram com a medalha de ouro da outra. Assim, Brasil e Cuba, lado de República Dominicana e Estados Unidos, estão classificadas para o Grand Prix de 2007, que será disputado em dez cidades diferentes ao longo do próximo ano, e cuja fase final será realizada na Itália. As dominicanas ficaram com a medalha de bronze ao vencerem a equipe dos EUA por 3 sets a 0 (25/18, 25/22, 25/20).