Brasil bate Cuba no tie-break pela Copa do Mundo feminina

O Brasil sofreu, mas conseguiu vencer a seleção cubana, na madrugada deste domingo, por 3 sets a 2 (25/19, 19/25, 25/17, 19/25 e 15/11), pela terceira rodada do grupo B da Copa do Mundo feminina de vôlei, que acontece no Japão. A seleção brasileira entrou em quadra impondo um forte ritmo de jogo e logo no primeiro tempo técnico da partida já havia conseguido abrir uma vantagem de 8 a 4 no placar. As cubanas, no entanto, conseguiram equilibrar a partida e foram para a segunda parada técnica com apenas um ponto de desvantagem, em 16 a 15 para o Brasil. Na volta à quadra, as comandadas do técnico José Roberto Guimarães reencontraram o bom ritmo do começo do jogo para fechar o primeiro set com um ace da ponta Jaqueline, que cravou 25 a 19, com 21 minutos de bola em jogo. A seleção brasileira entrou em quadra mais relaxada para o segundo set e acabou pagando caro por essa postura. Após um começo equilibrado, as cubanas conseguiram se distanciar no placar e empataram em 1 a 1, também por 15 a 19, após 21 minutos de bola em jogo. A derrota no segundo set fez com que as brasileiras voltassem mais assustadas à quadra, e a seleção de Cuba soube aproveitar a irregularidade do Brasil. Mas quando as cubanas se preparavam para sair em vantagem no primeiro tempo técnico, o Brasil encaixou três pontos seguidos e foi para o intervalo com a liderança de 8 a 7 no placar. Na volta à quadra, a seleção brasileira reencontrou seu jogo e dominou com facilidade as cubanas, fechando o set com um ace da ponta Sassá em 29 a 17, após 23 minutos de bola em jogo. O quarto set começou mais uma vez equilibrado, com as duas equipes alternando bons e maus momentos dentro da partida. Mas depois de um período brigando ponto a ponto pela liderança no placar, o Brasil se perdeu em quadra e deixou as cubanas abrirem vantagem. O técnico José Roberto Guimarães chegou a pedir tempo quando Cuba abriu 21 a 16, mas a bronca de nada adiantou e o Brasil perdeu por 25 a 19, depois de 23 minutos de bola em jogo. Com a partida empatada em 2 sets a 2, as duas seleções voltaram à quadra para a disputa do tie-break. O Brasil mostrou desde o começo do set decisivo que estava mais focado na vitória, e dominou as ações desde o início da disputa. Controlando bem o jogo e depois de abrir uma bela vantagem no placar, a seleção administrou a liderança e fechou a partida com uma vitória por 15 a 11, após 13 minutos de bola em jogo. Com o resultado, a seleção brasileira continua na liderança da Copa do Mundo feminina de vôlei, que vale três vagas para os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. A oposto Sheilla foi a maior pontuadora do Brasil na partida, com 21 pontos, sendo 18 de ataque e 3 de serviço. As pontas Paula Pequeno e Jaqueline também tiveram atuações de destaque, com 16 e 15 pontos, respectivamente. A seleção volta à quadra nesta terça-feira, às 7h05 (de Brasília), contra o Peru, no ginásio Sendai City, em Sendai. Antes de enfrentar a seleção cubana, o Brasil havia derrotado a Polônia e o Quênia, ambos por 3 sets a 0.