Brasil bate Japão na estréia do Torneio de Montreux A seleção brasileira feminina de vôlei começou bem a temporada. Nesta terça-feira, o time do técnico José Roberto Guimarães estreou com vitória no Torneio Montreux, na Suíça, ao bater o Japão por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/15 e 25/15. Nesta quarta, a equipe volta à quadra contra as polonesas, campeãs européias e conhecidas pelo jogo de forte bloqueio. Após uma rodada, as brasileiras lideram o Grupo B, que ainda conta com a Itália. O grupo de Zé Roberto enfrentam o primeiro campeonato na temporada, depois de ter conquistado no ano passado todos os seis títulos que disputou: Torneio de Courmayeur, o Grand Prix, o Torneio Classificatório para o Mundial de 2006, o Sul-Americano, a Copa dos Campeões, além do Torneio Montreux. Neste ano, a competição mais importante será o Mundial do Japão, em novembro, mas o técnico brasileiro admite que já está pensando nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. ?A expectativa é grande e esperamos ganhar Montreux outra vez. Mas o enfoque maior é o planejamento que foi feito até os Jogos Olímpicos. A idéia é que a equipe dispute 150 jogos até lá. Então, o importante é participar de muitas competições?, diz o treinador.