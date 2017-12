Brasil bate o Canadá e segue 100% na Liga Mundial de vôlei

Com dificuldades apenas no segundo set, a seleção brasileira de vôlei bateu o Canadá por 3 sets a 0, nesta quinta-feira à noite, em Mississauga, e manteve os 100% de aproveitamento na Liga Mundial: são nove vitórias em nove jogos. As parciais foram de 25/18, 25/23 e 25/21. Apenas Bulgária e Polônia, que se enfrentam neste final de semana, ainda ostentam, como o Brasil, invencibilidade na Liga. A partida desta quinta marcou a estréia de Giba, o melhor jogador do mundo, na Liga Mundial. O atacante ficou fora da maior parte da primeira fase do campeonato para descansar e trabalhar a parte física. Giba mostrou falta de ritmo de jogo, mas ainda assim foi um dos melhores do Brasil, ao lado de Dante e Rodrigão, que formaram a base do time com Ricardinho, Gustavo, Alan e Anderson. O Brasil começou de forma avassaladora e, com um forte saque e aproveitando bem os contra-ataques, e demorou apenas 20 minutos para fechar em 25 a 18. No segundo set, o time de Bernardinho relaxou, começou a errar e deixou que o Canadá abrisse 15 a 9. Mas, sob o comando de Giba, o Brasil reagiu e cravou 25 a 23, em 25 minutos. O último set foi razoavelmente, mas o Brasil manteve ao menos dois pontos de vantagem praticamente todo o tempo e fechou em 25 a 21. Praticamente classificado para a fase final da Liga - garante vaga se a Coréia do Sul derrotar a Finlândia, na madrugada deste sábado -, a seleção brasileira faz o segundo jogo contra o Canadá neste sábado, às 15 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV.