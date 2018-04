Brasil bate o Egito pela Copa do Mundo de vôlei

O Brasil conseguiu uma vitória mais tranqüila nesta terça-feira pelo Grupo B da Copa do Mundo de vôlei, ao superar o Egito por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/14 e 25/17, em partida disputada em Matsumoto, no Japão. Veja também: Espanha vence Estados Unidos na Copa do Mundo de vôlei Com esse resultado, a seleção brasileira chega ao terceiro lugar na classificação da Copa do Mundo e avança rumo a uma vaga nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, já que as três melhores equipes da competição garantem uma vaga para a disputa olímpica. O ponta Giba fez 12 pontos e foi o maior pontuador da partida, que durou pouco mais de uma hora e na qual o Brasil teve certa facilidade para chegar à vitória. A partida começou equilibrada. O Brasil inicia o primeiro set levando um susto do Egito e ficando atrás no placar, após erros da defesa brasileira. Mas logo a equipe do técnico Bernardinho se recupera e vira o jogo, para abrir três pontos de vantagem. Com a contribuição de destaque do oposto André Nascimento no ataque e as boas defesas do líbero Serginho, os brasileiros ampliam a diferença e seguem para fechar o primeiro set em 25 a 18. O Brasil melhora na volta para o segundo set e começa na frente, abrindo logo uma boa vantagem. A seleção brasileira administra a diferença e chega a ficar 10 pontos na frente, com boas jogadas do meio de quadra. A equipe brasileira consegue fechar o set com muita tranqüilidade em 25 a 14 e fica em vantagem sobre os egípcios na partida, com 2 sets a 0. Os brasileiros se desconcentram no início do terceiro set, e o Egito aproveita para pressionar e abrir 2 pontos de vantagem. Mas a reação brasileira não demora e, após fazer 2 pontos seguidos de bloqueio, o Brasil consegue virar para 8 a 7. Após conseguir uma diferença de 4 pontos, a equipe de Bernardinho permite que o Egito encoste no placar em 12 a 11. Os brasileiros passam na frente de novo, mas os egípcios empatam em 16 a 16. O Brasil reage no final do complicado terceiro set, abre nova vantagem de 4 pontos e fica em uma situação mais confortável, para fechar a última parte do jogo e vencer a partida. Os brasileiros terão um dia de descanso na quarta. Na quinta-feira, enfrentam a seleção de Porto Rico, na cidade japonesa de Toyama.