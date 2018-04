Brasil bate o Paraguai na estreia do Sul-Americano

O resultado fez com que o técnico José Roberto Guimarães conquistasse a sua 350.ª vitória na carreira como técnico de seleções brasileiras adultas de vôlei (masculina e feminina) - entre seus maiores títulos estão as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992 (time masculino), e de Pequim, em 2008 (equipe feminina).

Carol Gattaz foi a maior pontuadora da partida, com 12 pontos, sendo cinco de ataque, cinco de bloqueio e dois de saque. "Foi um jogo fácil devido ao desnível técnico das duas equipes. Mas nossa intenção é tentar nos desgastar o menos possível nestes jogos, teoricamente, mais tranquilos", disse.

O jogo marcou também a volta da ponteira Paula Pequeno, eleita a melhor jogadora nos Jogos de Pequim, que não entrava numa quadra desde a fase final da Superliga, em abril, quando defendeu a equipe de Osasco.

"Quando o Zé me chamou meus olhos lacrimejaram. Foi uma delícia poder voltar a vestir a camisa da seleção e ainda mais jogando em casa. Tenho certeza de que minha mãe e meu marido devem estar emocionados em casa. Eles sabem o quanto foi difícil esta minha fase de recuperação. É mais uma prova de superação. Na vida não há obstáculos para nada quando temos a certeza de que podemos", afirmou Paula, emocionada, após a partida.

Sobre a competição, a atacante brasileira lembrou que o time precisa pensar no presente e no futuro. "Temos que jogar pensando em dar o máximo para garantir mais um título que foi o que nos propomos. Nos treinos, temos que aproveitar ao máximo o tempo que estamos tendo e pensar no futuro, já na Copa dos Campeões".

OUTROS JOGOS - Ainda nesta quarta, também pelo Grupo A, a Argentina derrotou o Uruguai por 3 sets a 0 - com parciais de 25/15, 25/17 e 25/10, após 1 hora e 2 minutos de jogo. Nesta quinta, as uruguaias serão as adversárias do Brasil, novamente às 19h30.

Pelo Grupo B, Peru e Colômbia começaram com vitória. No jogo inaugural da competição, as colombianas venceram a Venezuela por 3 sets a 1 - parciais de 25/10, 27/29, 25/23 e 25/23 -, em 1 hora e 37 minutos. Na sequência, as peruanas entraram em quadra e ganharam do Chile por 3 sets a 0 - parciais de 25/16, 25/13 e 25/18 -, em exatamente 1 hora de jogo.