Brasil bate os EUA na estréia na 2ª fase do Mundial de vôlei A seleção brasileira masculina de vôlei ignorou o retrospecto negativo diante dos Estados Unidos e venceu na madrugada deste sábado (horário de Brasília) os rivais por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/18 e 25/23, na estréia na segunda fase do Campeonato Mundial do Japão. A partida foi disputada no Ginásio Green Arena, localizado na cidade de Hiroshima. Com o resultado, a equipe comandada pelo treinador Bernardinho depende apenas de suas forças para chegar às semifinais do torneio. O Brasil ocupa a segunda posição do Grupo F, com sete pontos (três vitórias e uma derrota), ao lado da França e Itália. A líder é a invicta Bulgária, que tem oito pontos (quatro triunfos). O Brasil não superava os Estados Unidos há 36 anos, a última vitória na competição havia sido obtida em 1970. Os outros cinco jogos terminaram com triunfo para os norte-americanos, inclusive o último deles, em 2002, na Argentina, a única derrota sofrida pela seleção brasileira antes da conquista do então inédito título. O primeiro set foi equilibrado até o Brasil abrir dois pontos (8 a 6). Daí em diante, o time não só manteve como foi ampliando a diferença, até fechar o set (25 a 19). Os destaques individuais foram Ricardinho e Giba. No segundo set, com uma eficiente atuação no saque e no bloqueio, o Brasil não deu a menor chance de reação ao time norte-americano. Depois de fazer nove pontos no bloqueio, a equipe fechou com facilidade ao marcador de 25 a 18. Com a obrigação de mudar a história do jogo, os Estados Unidos partiram para tudo ou nada no terceiro set e chegaram a abrir dois pontos logo no início (5 a 3). Ao contrário dos sets anteriores, o bloqueio brasileiro não mostrava a mesma eficiência. Os brasileiros só conseguiram liderar no marcador quando fizeram 11 a 10. No momento decisivo, quando estava 19 a 19, e os rivais melhor no ataque, o bloqueio, finalmente, voltou a funcionar e o Brasil fechou o set e o jogo: 25 a 23. O destaque da partida foi o ponta Giba, com conseguiu anotar 23 pontos. "Essa vitória foi muito importante para todo mundo ver que o que aconteceu contra a França (derrota por 3 a 2) foi um tropeço. Até agora não perdemos nenhum set depois daquele tapa na cara e queremos continuar assim?, disse o jogador, lembrando as vitórias sobre Austrália, Alemanha e agora Estados Unidos, todas por 3 a 0. A seleção brasileira volta à quadra às 2 horas (horário de Brasília) deste domingo, para enfrentar o selecionado da República Checa. O adversário está em crise, depois da eliminação na seletiva do Campeonato Europeu. Mas os brasileiros não podem arriscar, já que um tropeço reduz as chances de classificação para as semifinais.