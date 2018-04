Brasil bate República Dominicana pelo Final Four de vôlei

A seleção brasileira feminina de vôlei conseguiu nesta quinta-feira a segunda vitória em dois jogos no Final Four, que está sendo disputado em Lima, no Peru. Após bater os Estados Unidos, o Brasil superou a República Dominicana por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/18 e 25/18.

Nesta sexta, a equipe brasileira, que busca o bicampeonato da competição, enfrentará as peruanas na última partida da fase classificatória. A semifinal será no sábado e a decisão do torneio está marcada para domingo.

Atual campeão olímpico, o Brasil busca na capital peruana seu quinto título na temporada 2009. Até agora, já faturou o Torneio de Montreux, na Suíça, a Copa Pan-Americana, nos EUA, o Pré-Mundial, em Minas Gerais, e o Grand Prix, cuja fase final foi disputada no Japão.

Entre as medalhistas de ouro em Pequim, apenas Sassá está participando do Final Four. No campeonato, a seleção é comandada pelo auxiliar Paulo Coco, já que José Roberto Guimarães está em Saquarema (RJ) com outra parte do grupo, em treinamento já visando o Campeonato sul-americano.