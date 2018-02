Brasil bate Rússia por 3 sets a 0 e garante vaga em Pequim

O Brasil venceu a Rússia por 3 sets a 0 (25-20, 25-22 e 25-18) neste sábado, pela Copa do Mundo de vôlei masculino, no Japão, e garantiu a vaga nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. O time chegou ao primeiro lugar na classificação, com 19 pontos, um a mais que a própria Rússia e os Estados Unidos, e três à frente da Bulgária, que tem um jogo a menos. Os três primeiros colocados garantem vaga em Pequim. A seleção volta à quadra do Ginásio Metropolitano de Tóquio neste domingo, às 8h30 (de Brasília), para enfrentar o Japão, pela última rodada. Antes, a Rússia enfrenta os EUA. Mesmo que o Brasil perca para a equipe japonesa, já confirmou a classificação para os Jogos Olímpicos de 2008, pois ficará à frente do vencedor do jogo entre Rússia e EUA. O jogo foi o que se esperava das duas melhores equipes da competição. Sobraram força e técnica dos dois lados da rede, com muito equilíbrio, grande variação de jogadas e uma exigência de concentração o tempo todo. Os dois treinadores procuravam mudar suas estratégias para iludir o adversário. Uma boa seqüência na metade do primeiro set deu ao Brasil três pontos de vantagem. E, num cenário tão equilibrado, foi o bastante. A Rússia tentou reverter o quadro forçando o saque, às vezes até demais, com várias bolas parando na rede ou indo para fora. Desta forma, a diferença, pequena, mas suficiente, se manteve até o fim. E foi justamente um erro de saque, o oitavo dos russos, que deu ao Brasil o placar de 25-22, em 24 minutos. No segundo set, o bloqueio funcionou para dar ao Brasil uma vantagem parcial de três pontos logo no começo (6-3). Nem mesmo o gigante Poltavskiy, com seus 2,10m, conseguia passar por Dante e Rodrigão. Serginho e Verbov travavam um duelo à parte no fundo de quadra, os dois defendendo bolas que pareciam impossíveis e alimentando longas disputas. Mas o líbero russo não podia fazer nada para impedir seus companheiros de continuar desperdiçando um saque atrás do outro. E foi assim que o Brasil aos poucos ampliou sua vantagem e chegou a 25-22 em 26 minutos, num ataque de meio fulminante de Gustavo. O técnico russo Vladimir Alenko, explorando todos os recursos do banco, pareceu acertar sua equipe no terceiro set. E o Brasil se viu precisando correr atrás de uma desvantagem de dois pontos. A virada, porém, veio em 13-12. Giba, o atacante mais acionado da equipe, explorava bem o bloqueio e liderava o ataque brasileiro, que aos poucos foi voltando a se impor. Uma seqüência excepcional de saques de Marcelinho, inclusive com um ace, levou o Brasil a ampliar para 19-13. E foi Gustavo, mais uma vez, quem fechou o placar numa bola de meio, em 24 minutos. Giba foi eleito o melhor jogador da partida. Ele foi o maior pontuador do Brasl tanto no ataque (12 pontos) quanto no bloqueio (2). Dos 75 pontos do Brasil, 37 foram de ataque, sete de bloqueio, um de saque e 30 em erros da Rússia, que estava invicta na Copa do Mundo. BRASIL 3 x 0 RÚSSIA Brasil: Marcelinho (2), Giba (14), André Nascimento (12), Gustavo (7), Rodrigão (3) e Dante (7). Líbero: Serginho. Entraram: Bruno e Anderson. Técnico: Bernardinho. Rússia: Poltavskiy (15), Abramov (3), Khamuttskikh (1), Berezhko (8), Volkov (8) e Kuleshov (3). Líbero: Verbov. Entraram: Ostapenko (4), Tetyukhin (4), Grankin, Kruglov (1) e Korneev. Técnico: Vladimir Alenko.