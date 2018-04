Brasil começa bem na etapa finlandesa do vôlei de praia

Entre as quatro duplas brasileiras que estão na etapa finlandesa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, três conseguiram 100% de aproveitamento no primeiro dia de disputa, nesta quarta-feira, em Aland. Com as duas vitórias que tiveram, Juliana e Larissa, Talita e Maria Elisa e Ana Paula e Shelda avançaram na competição. Enquanto isso, Renata e Val sofreram uma derrota e caíram na repescagem.

Na abertura da etapa, Juliana e Larissa venceram as finlandesas Hyttinen e Korhonen por 2 sets a 0 (21/9 e 21/14). Depois, ganharam das belgas Mouha e Van Breedam também por 2 a 0 (21/15 e 21/13). Assim, jogam nesta quinta-feira contra as norueguesas Hansel e Montagnolli.

A trajetória foi a mesma de Talita e Maria Elisa, que começaram o dia com vitória sobre as neozelandesas Blundell e Scarlett (21/16 e 21/17). Na sequência, elas ganharam da suíças Kuhn e Zumkehr por 21/11 e 21/17. Agora, o próximo desafio será com as norte-americanas Akers e Turner.

A outra dupla brasileira invicta em Aland também terá norte-americanas como adversárias nesta quinta-feira. Ana Paula e Shelda jogam contra Kessy e Ross, após vencerem as russas Boyko e Vasina (21/14 e 21/19) e as irmãs austríacas Doris e Stephanie Schwaiger (17/21, 21/12 e 15/12).

Enquanto isso, Renata e Val não tiveram a mesma performance das outras três duplas brasileiras. Após vencerem as suecas Ljungquist e Lundqvist por 17/21, 21/11 e 15/10, elas acabaram perdendo para as alemãs Banck e Gunther, por 19/21, 21/19 e 15/12, e foram para a repescagem.