Brasil conhece rivais na primeira fase do Mundial masculino de vôlei

SÃO PAULO - A seleção brasileira masculina de vôlei já conhece alguns de seus adversários no Mundial da Polônia, que será disputado entre os dias 30 de agosto e 21 de setembro. No sorteio realizado nesta segunda-feira, em Varsóvia, o Brasil foi cabeça de chave do Grupo B, que terá Alemanha, Coreia do Sul e Finlândia, além de um representante da América do Norte e Caribe (Norceca 2) e da África (CAVB 1).

Capitão da equipe brasileira, o levantador Bruninho avaliou a chave e os primeiros adversários da equipe que busca o inédito tetracampeonato mundial. "Ficou um grupo com times de qualidade e que têm muitas diferenças de jogo. Ainda falta o representante da Norceca, que, sem dúvida, será um adversário complicado. Também falta conhecer a equipe da África. Mas a Alemanha vem crescendo a cada ano, a Finlândia é um time que sempre incomoda e a Coreia tem um jogo totalmente diferente de todas essas equipes", afirmou.

A seletiva africana será disputada em três datas, entre fevereiro e março. Já a disputa norte-americana e central só será definida em julho. Cuba e Estados Unidos são as duas principais potências desta região.

O Mundial, longo, será dividido em três fases de grupos antes da disputa da semifinal. Na primeira, os 24 times são divididos em quatro grupos de seis. Os quatro melhores de cada chave avançam à segunda fase, em que serão posicionados em dois grupos de oito seleções. Passam à terceira fase os três melhores de cada chave, então divididos em dois grupos de três. Os dois melhores passam à semifinal.

O levantador acredita que o grupo inicial ajudará o Brasil no restante da competição. "Não será fácil, mas acredito que será um grupo importante para passarmos de fase e pegarmos um grande ritmo de jogo para os demais adversários que teremos pela frente."

Os grupos do Mundial:

Grupo A - Polônia, Argentina, Sérvia, Austrália, África 3 e Venezuela

Grupo B - Brasil, Norceca 2, Alemanha, África 1, Coreia do Sul e Finlândia

Grupo C - Rússia, Bulgária, Norceca 3, África 2, China e Norceca 5

Grupo D - Itália, Norceca 1, Irã, França, Norceca 4 e Bélgica