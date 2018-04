Brasil conquista sobre a Austrália a quinta vitória em seis jogos

A seleção do Brasil mostrou regularidade em sua partida deste domingo da Copa do Mundo masculina de vôlei, o que permitiu uma vitória com boa atuação sobre a Austrália, por 3 sets a 0 e com parciais de 25/19, 25/19 e 25/21, em partida disputada na cidade japonesa de Okayama. Com apenas três sets perdidos na competição até agora - na derrota para os Estados Unidos -, o Brasil busca o bicampeonato e avança rumo aos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, pois as três melhores equipes do torneio garantem vaga para a disputa olímpica. O próximo desafio da equipe do técnico Bernardinho será contra a Tunísia, nesta segunda-feira. O líbero Serginho foi premiado como o melhor jogador em quadra desta disputa do Brasil, que, com esse resultado, se mantém na vice-liderança da Copa do Mundo. A defesa da equipe comandada pelo técnico Bernardinho funciona bem no primeiro set. O oposto André Nascimento se destaca na primeira parte da disputa e os brasileiros conseguem fechar o set em 25 a 19 sem muitas dificuldades, em 23 minutos de jogo. O Brasil sai na frente no começo do segundo set, com jogadas de velocidade no ataque. A Austrália chega a encostar, mas logo os brasileiros abrem vantagem novamente. Com o ponta Giba atuando bem no ataque, a seleção brasileira consegue abrir boa diferença e segue para ganhar o segundo set, também com parcial de 25 a 19 e em 22 minutos. O terceiro set começa com a Austrália saindo na frente, mas a vantagem não dura muito. Pouco depois, os brasileiros viram no placar e abrem vantagem. As falhas de bloqueio do Brasil, principalmente, permitem a reação dos australianos, que conseguem empatar. Os brasileiros se recuperam e passam a ter vantagem novamente na última parte, que termina em um erro de saque da Austrália, selando a vitória do Brasil no terceiro set e na partida. BRASIL 3 X 0 AUSTRÁLIA Brasil: Marcelinho, Giba, Dante, Rodrigão, Gustavo, André Nascimento e Serginho (líbero). Entraram Bruninho e Anderson. Técnico: Bernardinho. Austrália: Hardy, Yudin, Grant, Ferguson, Carroll, Alderman e DeSalvo (líbero). Entraram Campbell e Earl. Técnico: Russell Borgeaud. Local: Momotaro Arena, em Okayama (Japão).